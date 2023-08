Zrealizowany w Oświęcimiu i nagrodzony w Cannes film "Strefa interesów" od 9 lutego w polskich kinach Paweł Gzyl

"Strefa interesów" Gutek Film

"Strefa interesów" to nowe dzieło brytyjskiego reżysera Jonathana Glazera. Tym razem twórca "Sexy Beast' i "Under The Skin" postanowił opowiedzieć o prywatnym życiu komendanta niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. Jak wygląda zło od kuchni - zobaczymy już od 9 lutego 2024 roku w polskich kinach.