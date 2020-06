Zobacz na żywo najpiękniejsze zwierzęta z całego świata [KAMERY ONLINE]

Szokujące zmiany na Grzegórzeckiej. Kierowcy są oburzeni

Na ulicy Grzegórzeckiej wprowadzono duże zmiany w organizacji ruchu. Kierowcy samochodów narzekają na nowe rozwiązania. Chwalą je natomiast rowerzyści. Przejdź do GALERII, by zobaczyć do jakiej rewolucji doszło na jednej z głównych arterii Grzegórzek.