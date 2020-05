10 najlepszych spektakli do obejrzenia za darmo w sieci [TEATR - GDZIE OGLĄDAĆ]

Leszek Możdżer triumfuje

Nagroda wręczana na Krakowskim Festiwalu Muzyki Filmowej za najlepszą autorską muzykę powstałą w ubiegłym roku do polskiej produkcji – filmu, serialu lub animacji – trafiła do rąk Leszka Możdżera za soundtrack do obrazu "Ikar. Legenda Mietka Kosza".