Znów zagrzmi. Ostrzeżenie IMGW przed groźnymi burzami w Krakowie i Małopolsce na wtorek 29 sierpnia

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dla Krakowa i Małopolski ostrzeżenie drugiego stopnia przed burzami. Ostrzeżenie obowiązuje od wtorku 29 sierpnia, od godz. 15.00 do godz. 24.00.

Burzom mogą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 30 mm do 40 mm, oraz porywy wiatru do 100 km/h, a także miejscami grad. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska określono na 80%. Nadal będzie bardzo ciepło.

Mapa i radar pogodowy w Małopolsce

Prognoza pogody na wtorek 29.08.2023 r., do godz. 19:30

Po południu i wieczorem zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, a na wschodzie województwa także rozpogodzenia. Przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. W czasie burz wysokość opadu do 25 mm. Temperatura maksymalna od 25°C na zachodzie do 32°C na wschodzie regionu, w rejonach podgórskich od 24°C na zachodzie do 30°C na wschodzie, wysoko w Beskidach od 17°C do 21°C, wysoko w Tatrach około 15°C. Temperatura maksymalna w górach wystąpi przed południem. Wiatr słaby, zmienny. Wysoko w górach wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 70 km/h; południowy. W czasie burz możliwe porywy wiatru do 90 km/h.

Prognoza pogody 29.08.2023, godz. 19:30 - 30.08.2023 (Wtorek/Środa), godz. 19:30

W nocy zachmurzenie duże, na wschodzie województwa początkowo umiarkowane. Przelotne opady deszczu i burze, możliwy grad. Suma opadów miejscami do 40 mm. Temperatura minimalna od 15°C do 18°C, w rejonach podgórskich od 13°C do 16°C, wysoko w Beskidach od 10°C do 14°C, na szczytach Tatr około 8°C. Wiatr słaby, zmienny. Wysoko w górach wiatr umiarkowany, okresami porywisty, południowy i południowo-zachodni. W czasie burz możliwe porywy wiatru do 90 km/h, a na wschodzie województwa do 110 km/h.

W dzień zachmurzenie duże. Przelotne opady deszczu, a na południu i wschodzie województwa także burze, lokalnie z gradem. W czasie burz wysokość opadu do 30 mm. Temperatura maksymalna około 20°C na zachodzie województwa do około 25°C na wschodzie, w rejonach podgórskich od 17°C do 21°C, wysoko w Beskidach od 12°C do 14°C, na szczytach Tatr około 10°C. Wiatr słaby lokalnie umiarkowany, zachodni i północno-zachodni. Wysoko w górach wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni. W czasie burz możliwe porywy wiatru do 80 km/h.

