Znów protesty rolników przetoczą się przez drogi Krakowa i Małopolski. Znana jest trasa przejazdu i miejsca zbiórek ciągników

Protesty rolników w Krakowie

Jutro tj. 20 lutego br. w Krakowie możemy się spodziewać utrudnień w ruchu drogowym spowodowanych wjazdem na teren miasta maszyn rolniczych. "Na jutro, 20 lutego, rolnicy zapowiedzieli kolejny ogólnopolski strajk. W całej Polsce ma się pojawić ponad sto blokad na drogach. W Krakowie protestujący przejadą głównymi ulicami miasta, w związku z tym, od ok. godz. 10.00 do 20.00 będą występować duże utrudnienia na drogach" - podaje krakowski magistrat.

Rolnicy planują wjazd do Krakowa dwiema kolumnami ciągników rolniczych – jedna grupa pojawi się od strony Węgrzc, a druga od Kocmyrzowa. Grupy spotkają się na skrzyżowaniu ulic Opolskiej, Lublańskiej i 29 Listopada. Potem Alejami Trzech Wieszczów przejadą do ronda Matecznego i ul. Kamieńskiego, a następnie, między innymi, w stronę ronda Grzegórzeckiego, Mogilskiego i alei Jana Pawła II.

Protestujący mają wyruszyć do Krakowa około godziny 12.00 i pojawić się na trasach:

Od strony Luborzycy ul. Kocmyrzowską, al. Gen. Władysława Andersa, al. Gen. Tadeusza Bora Komorowskiego do al. 29 Listopada, gdzie do protestujących dołączy grupa rolników jadących od strony Słomnik i wspólnie przejadą przez al. 29 Listopada, al. Trzech Wieszczów, ul. Konopnickiej do Ronda Matecznego, następnie ul. Kamińskiego, al. Powstańców Śląskich, ul. Klimeckiego, przez Rondo Mogilskie, ul. Mogilską, al. Jana Pawła II, ul. Bieńczycką i ul. Kocmyrzowską, a następnie udadzą się w drogę powrotną.

Utrudnienia mogą też wystąpić na trasie Liszki, Piekary, Węzeł Mirowski, do ronda w rejonie ul. Księcia Józefa i Bielańskiej oraz w obrębie tych miejsc.

- Policjanci będą nadzorować trasy, po których poruszać się będą protestujący. Funkcjonariusze będą przeciwdziałać oraz reagować na ewentualne zakłócenia porządku, które mogą się pojawić podczas protestu. Policjanci drogówki w razie konieczności będą kierować ruchem i wyznaczać drogi objazdowe. Ponadto sugerujemy mieszkańcom i osobom odwiedzającym Kraków, aby z uwagi na utrudnienia w ruchu zrezygnowali jutro z jazdy samochodem i skorzystali z komunikacji zbiorowej - informuje podkom. Piotr Szpiech z Komendy Miejskiej Policji w Krakowie.