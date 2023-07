Znicz zgasł, Igrzyska Europejskie Kraków-Małopolska 2023 zakończone. Nadal nie wiadomo, gdzie odbędą się następne

Władze The European Olympic Committees tego nie przyznają, ale wiadomo, że są ogromne kłopoty z przekonaniem rządu innego z państw europejskich do organizacji czwartej edycji zawodów. Nieoficjalnie mówi się o kandydaturze Splitu, ale nie ma pewności, czy Chorwaci ostatecznie ją zgłoszą. O innych potencjalnych ofertach cisza.

Ta sytuacja niespecjalnie koresponduje ze słowami wypowiadanymi przez ostatnie dni w Polsce na temat wielkiego prestiżu tych zawodów. No, ale można powiedzieć, że to już nie nasze zmartwienie. Kraków i Małopolska ze swoich zobowiązań w pełni się wywiązały. To samo można powiedzieć o innych ośrodkach (Rzeszów, Wrocław, Bielsko-Biała, Chorzów), choć cieniem na wizerunku igrzysk kładą się wpadki przy przeprowadzeniu zawodów lekkoatletycznych oraz nieporozumienia w komunikacji z organizatorami Drużynowych Mistrzostw Europy, którymi były stowarzyszenie European Athletic i spółka Stadion Śląski. Doszło do tego, że zawodnicy nadal nie otrzymali wywalczonych w Chorzowie medali igrzysk, a Marcin Nowak, prezes spółki Igrzyska Europejskie 2023, wystosował publiczne żądanie do organizatorów, by odnieśli się do zarzutów opisywanych w mediach. Odzewu brak.