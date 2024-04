Zmiany w Krakowie. Zaraz po świętach zawężenia na Wielickiej i ograniczenie prędkości

Pierwsze zmiany w organizacji ruchu zaczną obowiązywać od środy, 3 kwietnia – ul. Wielicka, na fragmencie od ul. Wlotowej do budynku nr 249 (początek pasa do prawoskrętu) zostanie zawężona do dwóch pasów ruchu, pojawi się ograniczenie prędkości do 50 km/h, przystanek „Wlotowa 03” przeniesiony zostanie w tymczasową lokalizację przed skrzyżowaniem ul. Wielickiej z Wlotową.

W piątek, 5 kwietnia, od godz. 21.00 inwestor przystąpi do wykonania przewiertu sterowanego pod jezdnią. Aby przeprowadzić prace przyłączeniowe, konieczne będzie dodatkowe wygrodzenie obszaru roboczego wokół studni na pasach ruchu w kierunku centrum (na wysokości ROD PKP Prokocim) – każdy z trzech pasów zostanie zawężony do szerokości 2,8 m, przejezdność będzie zachowana, w rejonie prac obowiązywać będzie ograniczenie prędkości do 30 km/h. Prace w tym zakresie potrwają do poniedziałku, 8 kwietnia, do godz. 5.00.