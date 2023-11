Zmiana godzin otwarcia Parku im. Henryka Jordana w Krakowie. Teraz będzie można spacerować o dwie godziny dłużej Aleksandra Łabędź

Park im. Henryka Jordana w Krakowie dotychczas w sezonie jesienno-zimowym był otwarty do godziny 20.00. Przyszedł czas na zmiany. Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie poinformował, że od 1 listopada br. park będzie funkcjonował do godziny 22.00 i to przez cały rok. To dobra informacja dla mieszkańców miasta, którzy lubią pospacerować późnym wieczorem.