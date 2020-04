Zmarł ksiądz Stanisław Wajdziak - były kapelan Hutnika Kraków i małopolskiego futbolu

Wykonując posługę duchową, która obejmowała też rozmowy z piłkarzami na tematy religijne, swą znajomością sportu, skromnością i pogodą ducha zaskarbił sobie życzliwość i zaufanie oraz zyskał autorytet nie tylko zawodników. W 1991 roku podczas nadzwyczajnego walnego zgromadzenia sprawozdawczo-wyborczego Hutnika został wybrany do zarządu klubu. Otrzymał tyle samo głosów co nowo wybrany prezes Andrzej Hudaszek (więcej, 68, uzyskał tylko restaurator Stanisław Kmita). Po rozmowie z biskupem uznał jednak, że ma za dużo obowiązków i dlatego nie podjął się nowej roli.

Wie, że sport nie jest wolny od złych zachowań, ale podkreśla: - Staram się w nim widzieć głównie piękno. Doceniam wielki trud i poświęcenie sportowców. Ich zachowanie może oddziaływać na kibiców. Zawsze jestem zbudowany, gdy widzę jak piłkarz na boisku wykonuje znak krzyża. To oznacza, że chce przeżywać mecz z bożym błogosławieństwem, dziękuje Bogu za otrzymany talent. To też jest świadectwo wiary - mówi.

Jednym z piłkarzy, który wznosi ręce ku niebu (oddając hołd swej zmarłej babci, która jako pierwsza zaprowadziła go na trening) - czyni to zawsze po strzeleniu gola - jest słynny argentyński napastnik Lionel Messi. - Kiedyś na meczu Barcelony jedna z fanek trzymała transparent z napisem: "Leo, nie wierzyłam w Boga, dopóki Ciebie nie zobaczyłam". To też był przekaz wiary, który widziały miliony telewidzów. Dzięki takim gestom kibic może się zbliżyć do Boga - zaznacza.

Jego wielką miłością są właśnie kibice. - Można powiedzieć, że ja ich kocham. Zawsze robi na mnie wrażenie, ilu kibiców zbiera się na meczach - mówi.

Na wielkich imprezach

W 1993 roku był na meczu Anglia - Polska (3:0) o awans do MŚ w USA, rozgrywanym na stadionie Wembley w Londynie. - Pozwolenie na wyjazd otrzymałem od kardynała Franciszka Macharskiego, a prośbę motywowałem faktem, że w kadrze było dwóch byłych piłkarzy Hutnika: Marek Koźmiński i Kazimierz Węgrzyn - wspomina.