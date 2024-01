Zmarł ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski. Odważny kapłan, który mówił, co myślał. Anna Dymna wspomina: On sprowadził moje życie na inne tory

Za pomoc osobom niepełnosprawnym, za troskę o rodziny, a także za włączenie się w działalność oświatową i wychowawczą duchowny zyskał także uznanie gminy Zabierzów, na terenie której stworzył całe centrum dla niepełnosprawnych.

- Ks. Tadeusz był niezwykłym człowiekiem, mieszkańcem naszej gminy Zabierzów i naszym Honorowym Obywatelem. Cenimy bardzo to, co robił dla niepełnosprawnych, jak wielu osobom pomagał, jego zasługi są bezdyskusyjne. Mówił wprost co myślał, nawet jeśli było to niepochlebne, taki był. Dla mnie osobiście i społeczności naszej gminy wiadomość o jego śmierci to ogromny smutek, żal, wielka strata - mówi Elżbieta Burtan, wójt gminy Zabierzów.