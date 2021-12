Zimowe igrzyska olimpijskie 2022 mógł zdobyć Kraków. Czy dobrze się stało, że odbędą się w innym miejscu? Oto głosy "za" i "przeciw"

- Igrzyska będą doskonałą okazją do promocji Krakowa, która będzie trwała nie tylko do 2022 roku, ale i długo później. Wystarczy spojrzeć na Vancouver - to najlepszy przykład. Wcześniej o Vancouver mało kto słyszał. Teraz to miasto, do którego się przyjeżdża. Musimy pamiętać, że obecnie około 20 procent mieszkańców miasta utrzymuje się z przemysłu turystycznego. Ten poziom trzeba utrzymać - mówił wówczas, w lipcu 2013 r., prezydent Krakowa Jacek Majchrowski.

Oficjalne ogłoszenia Krakowa jako kandydata firmującego projekt (zawody miały się też odbywać m.in. w Zakopanem, Oświęcimiu czy Katowicach, a także na Słowacji - w Jasnej i Liptowskim Mikulaszu) - nastąpiło w 2013 r. Międzynarodowy Komitet Olimpijski decyzję o wyborze podał w 2015 r., z grona kilku chętnych ostatecznie wygrał Pekin. Na tym decydującym etapie Krakowa już nie było, bo mieszkańcy w referendum, w maju 2014 r., jasno wyrazili sprzeciw - prawie 70 procent głosujących było na „nie”. Wcześniej władze Krakowa popierały pomysł, później zdecydowały się głos ludu.