"Zielona bluza" - krakowska wokalistka Wiktoria Zwolińska śpiewa pierwszy raz o miłości

- „Zielona bluza to opis relacji dwojga ludzi, w której liczy się tu i teraz. Bez zbędnych słów, analiz i pytań, ze wzajemną akceptacją swoich wad i niedoskonałości. Jest to ważna dla mnie piosenka, bo pierwsza o miłości. To też kolejny efekt współpracy ze Skubasem, w którym ponownie pomógł mi uzyskać to „coś”, co wprowadza słuchacza w mój klimatyczny świat – mówi Wiktoria.