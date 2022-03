Zespół Kashell prezentuje utwór „Rondo” w wersji koncertowej i zapowiada występ w Krakowie Paweł Gzyl

Kashell Adam Słowikowski

Kashell to zespół na którego czele stoi krakowski raper AbradAb. Teraz prezentuje on nowy teledysk do piosenki "Rondo" w wersji koncertowej. Zapowiada on występ grupy w Krakowie w dniu 6 czerwca podczas Rock House Festivalu.