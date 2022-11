Zderzenie trzech pojazdów w Krakowie. Spadł śnieg, ślisko na drogach Piotr Rąpalski

To może być dzień wypadków i kolizji. Warunki do jazdy są trudnie. Już mamy pierwsze zdarzeniia drogowe. Węzeł Zakopiański, kierunek Borek Fałęcki. Zderzenie busa z autobusem szkolnym, brak osób poszkodowanych. Służby na miejscu. Występują utrudnienia w ruchu. Wcześniej, na ul. Tyniec, w godzinach porannych doszło do zderzenia z udziałem trzech pojazdów. Interweniowały służby ratownicze.