Zbrodnia w Wierzchowiu pod Krakowem. Nie żyje małżeństwo z wieloletnim stażem

- W domu w Wierzchowiu znaleziono dwa ciała osób w wieku około 70 lat. Zostały znalezione rano przez 50-latka, jednego z dwóch synów ofiar tej tragedii - potwierdzają funkcjonariusze z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

Jak dowiedzieliśmy się nieoficjalnie, mąż zabił żonę, a potem sam się powiesił. Policja zabezpieczyła ślady zdarzenia. Dochodzenie w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa Kraków-Prądnik Biały w Krakowie. Trwają czynności wyjaśniające.

Do tragedii doszło w domu w centrum Wierzchowia u małżonków, którzy przeżyli w wspólnie co najmniej 50 lat. Mąż w ostatnim czasie ciężko chorował i leczył się onkologicznie, ale z relacji mieszkańców wynika, że oboje małżonkowie starali się pozytywnie patrzeć na świat. - Nikt nie potrafi wyjaśnić, co tam się mogło stać - mówi jedna z mieszkanek gminy Wielka Wieś.