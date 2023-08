Zbliża się wielkie święto w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. Będzie zwiedzanie wnętrz samolotów i śmigłowca

W ramach Święta Lotnictwa Polskiego odbędzie się wernisaż wystawy czasowej "Pod niebem Afryki. Cyrk Skalskiego 1943". Ekspozycja upamiętnia 80-lecie działań bojowych Polskiego Zespołu Myśliwskiego w Tunezji w czasie II wojny światowej. Była to elitarna aliancka jednostka lotnicza składająca się z najlepszych polskich pilotów myśliwskich, sformowana specjalnie do przetestowania możliwości wsparcia ofensywy wojsk lądowych przez siły powietrzne. Kuratorem wystawy jest Ewa Cuber-Strutyńska, kustosz i Główny Inwentaryzator Zbiorów MLP, a autorem tekstów Jarosław Dobrzyński, kustosz w Zespole Realizacji i Utrzymania Wystaw MLP.

„Atak na tamę Sorpe” to fabularyzowany dokument, opowiadający mniej znany epizod słynnej operacji Chastise przeprowadzonej w maju 1943 roku. Wtedy to załogi brytyjskich bombowców Lancaster, zaatakowały, za pomocą skaczących bomb, niemieckie zapory w zagłębiu Ruhry. Film skupia się na historii George'a "Johnny" Johnson'a, ostatniego żyjącego uczestnika akcji. Jego załodze wyznaczono zbombardowanie zapory Sorpe - celu znacznie różniącego się od dwóch pozostałych i dużo bardziej wymagającego pod względem techniki ataku. Niewątpliwym atutem filmu jest osoba narratora, którym jest nie kto inny jak George Johnny Johnson. Opowiada on swoją historię od momentu sformowania Dywizjonu X, poprzez ćwiczenia, aż do samej operacji, w nocy z 16 na 17 maja 1943 roku. Wszystko to zostało drobiazgowo ukazane w technice animacji komputerowej i wizualnych efektów specjalnych.