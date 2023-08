Zbiorniki przeciwpowodziowe jako tereny rekreacyjne? Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie ma wyjść z propozycją do Wód Polskich Aleksandra Łabędź

Polder przeciwpowodziowy w Bieżanowie w rejonie ulic Drożdżowej i Bogucickiej ma realną szasnę, by służyć mieszkańcom Krakowa również jako teren rekreacyjny. Prezydenta miasta Jacek Majchrowski zapewnił, że Zarząd Zieleni Miejskiej wystąpi z takim zapytaniem do zarządcy obiektu, czyli Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Co więcej, urzędnicy mają również rozmawiać z Woda Polskimi o ewentualnym wykorzystaniu w celach rekreacyjnych, innych zbiorników przeciwpowodziowych powstających w tej części Miasta. Dla mieszkańców mogłoby to oznaczać przynajmniej kilka nowych miejsc na rekreację.