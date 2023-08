Zarzuty dla organizatora zbiórki na seicento, które brało udział w wypadku z rządową kolumną

8701 pokrzywdzonych osób

- Złożyliśmy zażalenie na te decyzję i ta sama prokuratura je uwzględniła. Od tego czasu nie mieliśmy informacji, co dalej się z tą sprawą dzieje - mówił w 2020 r. nam adwokat Władysław Pociej, reprezentujący Sebastiana Kościelnika, czyli kierowcę, do którego trafić miały te pieniądze.

Internetowa zbiórka

Pieniądze miała przywłaszczyć żona

W kwietniu 2019 roku organizator zbiórki powiadomił Prokuraturę Okręgową w Krakowie, że pieniądze zostały przekazane na inny cel. Według zeznań mężczyzny miała je sobie przywłaszczyć jego żona. Śledczy stwierdzili, że co prawda, z moralnego punktu widzenia zachowanie mężczyzny było naganne, jednak z punktu widzenia karnego, nie można mu zarzucić popełnienia przestępstwa. Zapisy w regulaminie umożliwiały prowadzącemu zbiórkę dowolne dysponowanie pieniędzmi, bo to on był ich jedynym właścicielem. Darczyńcy wpłacając pieniądze byli pewni, że trafią do Sebastiana Kościelnika.