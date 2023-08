Zamknięcie pasa na zakopiance. Zmiany w ruchu również w Krakowie

Zakopianka

Zmiany w parkowaniu przy skrzyżowaniu ul. Bohaterów Wietnamu i Młyńskiej

Remont ul. Rydygiera, zmiany przystankowe dla linii nr 144

Rozbudowa al. 29 Listopada: zamknięcie wlotu w ul. Powstańców

Od czwartku, 31 sierpnia, zamknięty zostanie dla ruchu fragment ul. Powstańców przy skrzyżowaniu z al. 29 Listopada. Dla kierowców wprowadzone będą trasy objazdowe.

Od 31 sierpnia, od godz. 7.00, do połowy październik zostanie wprowadzona czasowa zmiana organizacji ruchu na ul. Powstańców od skrzyżowania z al. 29 Listopada do wysokości zjazdu do sklepu Biedronka. Jest to związane z koniecznością przebudowy fragmentu jezdni, chodnika oraz sieci uzbrojenia podziemnego.

W tym czasie z ruchu kołowego wyłączony zostanie ten odcinek drogi. Jadąc w kierunku granicy miasta, dojazd do ul. Strzelców zostanie poprowadzony ul. Dobrego Pasterza, zaś dojazd z ul. Powstańców do al. 29 Listopada poprowadzony zostanie ulicami Majora, Łepkowskiego i Dobrego Pasterza.