Zakopane. Najazd na Gubałówkę. Słońce, piękne widoki i prawdziwe tłumy turystów. ZDJĘCIA

Można powiedzieć nareszcie. Na taki dzień bowiem czekaliśmy. Choć nad ranem termometry wskazywały zero stopni, szybko zrobiło się pięknie i ciepło. Nie ma się co dziwić, że gdy tylko takie prognozy się pojawiły, w pensjonatach rozdzwoniły się telefony. Na ten weekend przyjechało do Zakopanego na prawdę sporo turystów.

Hitem pierwszego ciepłego weekendu okazała się Gubałówka. Tam bowiem można spotkać wszystkie atrakcje wiosny w Zakopanem. Ludzie łapali promienie słońca, podziwiali ośnieżone Tatry, spacerowali, a nawet mogli podziwiać krokusy.

Pogodna ma być także niedziela, choć na niebie pojawi się więcej chmur. Od poniedziałkowego wieczora pogorszenie pogody. Będzie padał deszcz i zacznie spadać temperatura. Do tego stopnia, że w środę w Zakopanem są prognozowane opady... śniegu. Na szczęście ma to być jednodniowy epizod. Potem znów wróci słońce.