Zakonnice z Łagiewnik rapują w Hot16Challenge2

Do Hot16Challenge2 dołączyły także siostry zakonne Matki Bożej Miłosierdzia z Łagiewnik. Siostry rapują o zaufaniu do Jezusa, dziękując medykom.

#Hot16Challenge2 to muzyczne wyzwanie zapoczątkowane przez rapera Solara. Osoby nominowane muszą opublikować w sieci wykonanie szesnastu wersów stworzonego przez siebie utworu, czyli gorącą szesnastkę do wybranego beatu w ciągu 72 godzin od nominacji oraz nominować do wyzwania kolejne osoby. Akcja ma na celu zebranie miliona złotych na pomoc w walce z koronawirusem. Zbiórka prowadzona jest za pośrednictwem SiePomaga.pl.