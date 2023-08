Zakończyły się zdjęcia do nowego serialu w gwiazdorskiej obsadzie - "Krew". Jesienią będzie on dostępny w serwisie Polsat Box Go

Laura wraca po latach do rodzinnego miasta w związku ze śmiercią swojej matki Marii. Ta nieplanowana wizyta budzi demony z przeszłości i rzuca nowe światło na rodzinne tajemnice, a samej Laurze każe szukać prawdziwego sprawcy śmierci ukochanej mamy. Intrygujące relacje, powracająca przeszłość i próba odpowiedzi na pytanie, ile jesteśmy w stanie zrobić dla osoby, która jest najważniejsza w naszym życiu, to wiodące motywy tej produkcji.

- Jerzy Gajewski to facet o dosyć surowym charakterze. Rzeczywistość, w której żyje nie jest łatwa. Jego żona jest chora, a z córką Laurą ma konflikt. Myślę, że kocha ją najbardziej, ale „fight” między nimi jest też największy. „Krew” to niezwykle ciekawa opowieść, w której jest kilka takich zwrotów akcji, po których nie wiadomo, czy Jerzy to dobry człowiek, czy jednak zły – opowiada o swojej postaci ojca Ireneusz Czop.