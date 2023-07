Zaczęło się! Zmasowana akcja służb i kontrolerów. Kierowcy w Krakowie, lepiej uważajcie

Do nagromadzenia samochodów w centrum miasta zazwyczaj ma dochodzić w piątki, soboty i niedzielę w okolicach Stradomia, pod Wawelem oraz w rejonie ul. Karmelickiej. Kierowcy samochodów, którzy nie znajdują legalnego wolnego miejsca do parkowania pozostawiają swój pojazd np. w bliskiej odległości od tarczy skrzyżowania, na podjazdach do kamienic czy przejściach dla pieszych.

– Pragniemy uświadomić kierowcom, że parkując w strefie płatnego parkowania nie unikną opłat, a próby uchylania się od tego obowiązku poprzez pozostawianie aut w miejscach niedozwolonych wiązać się będą z konsekwencjami – zaznacza Marek Anioł, rzecznik straży miejskiej w Krakowie.

W środę, 26 lipca przeprowadzono w terenie pierwszą kontrolę pojazdów, które zostały zaparkowane poza wyznaczonymi miejscami. Została ona przeprowadzona przez pracowników Zarząd Dróg Miasta Krakowa, straży miejskiej czy policji. Takie kontrole będą zintensyfikowane i będą odbywały się regularnie, głównie w okresie letnim.