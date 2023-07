Wzgórza Krzesławickie zostaną bez pętli tramwajowej. Autobus zastępczy będzie jeździł, ale w korkach

Wielki plac budowy

W związku z wielką budową, co jakiś czas dochodzi do zmian w układzie komunikacyjnym. Największa zmiana nastąpi jednak za tydzień. Od soboty 15 lipca pętla tramwajowa przestanie funkcjonować. Funkcje pętli przejmą dwa przystanki - jeden przy ul. Wańkowicza i drugi przystanek przy zajezdni Nowa Huta. W listopadzie ma być już lepiej, bo najbliższy przystanek ma zostać urządzony przy ul. Darwina. Likwidację pętli tramwajowej mocno odczują również osoby, które przyjeżdżały tramwajem na cmentarz Grębałowski. Pętla jest tuż pod nekropolią.

- Autobusowa linia zastępcza 701 będzie kursowała w godzinach szczytu co 12 minut, poza szczytem co 15 minut, a wieczorem co 20 minut. Planujemy uruchomić jeszcze drugą linię zastępczą, ale aktualnie jesteśmy na etapie dopracowywania szczegółów, o których poinformujemy najprawdopodobniej po weekendzie – mówi Sebastian Kowal, z Zarządu Transportu Publicznego.

A co po wakacjach?

Co do kursowania komunikacji publicznej po wakacjach, ZTP będzie informował w późniejszym terminie. Andrzej Dziedzic, przewodniczący dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie zauważa, ze komunikacja zastępcza będzie musiała kursować częściej.

Newralgicznym punktem ulica Kocmyrzowska

Andrzej Dziedzic zwraca uwagę na to, że newralgicznym odcinkiem dla komunikacji miejskiej po zamknięciu pętli będzie ul. Kocmyrzowska od skrzyżowanie z ul. Wańkowicza do skrzyżowania z ul. Darwina.

Zamkną ul. Darwina

Odcięcie pętli tramwajowej to nie jedyne utrudnienia komunikacyjne, które czekają mieszkańców dzielnicy. W czwartek, 13 lipca, zamknięta dla ruchu drogowego zostanie ulica Karola Darwina na odcinku ok. 250 metrów od skrzyżowania z ul. Kocmyrzowską. Zmiany są związane z budową drogi ekspresowej S7 Kraków – Widoma.

W sprawie organizacji ruchu w dzielnicy 6 czerwca odbyło się spotkanie z mieszkańcami, które prowadził radny miejski ze Wzgórz Krzesławickich Łukasz Sęk. Przyszło na nie ponad 100 mieszkańców okolicznych domków i osiedli. Nie kryli oni oburzenia na to, w jaki sposób Zarząd Transportu Publicznego chce zorganizować komunikację zbiorową. Osoby zabierające głos zwracały uwagę, że już podczas wakacji osoby, które będą chciał jechać tramwajem w stronę Nowej Huty i dalej do centrum Krakowa będą musiały przejść niemal kilometr do przystanku przy kombinacie lub ul. Wańkowicza. Największe utrudnienia mają potrwać do listopada. Wtedy tramwaj ma już dojeżdżać do przystanku przy ul. Darwina.