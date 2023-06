Wystawiali fałszywe certyfikaty o szczepieniu na Covid-19. Mieli zarobić nawet 4 mln zł. Sprawę bada prokuratura

Postępowanie jest na etapie przygotowawczym. Dotyczy – jak poinformowała prokuratura – działalności zorganizowanej grupy przestępczej na terenie całego kraju. Chodzi o przestępstwa przeciwko mieniu i wiarygodności dokumentów.

Od 2021 r. do maja 2023 r. grupa miała wprowadzić do systemu teleinformatycznego platformy gabinet.gov.pl 4 tys. wpisów poświadczających nieprawdę osiągając z tego tytułu korzyść majątkową w kwocie ok. 4 mln zł. Osoby, które nie przeszły szczepienia, otrzymywały certyfikaty o zaszczepieniu się przeciwko Covid-19.

10 osób podejrzanych o założenie, kierowanie i udział w grupie, na polecenie krakowskiej prokuratury, zostało zatrzymanych przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości Zarządu w Krakowie oraz Biura Spraw Wewnętrznych Policji z Warszawy.

Śledczy zabezpieczyli ponad 70 elektronicznych nośników informacji oraz kilkaset innych przedmiotów mogących służyć do popełnienia przestępstw lub z nich pochodzić. Dokonano również tymczasowego zajęcia mienia, wartego ok. 150 tys. zł.