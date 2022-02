Wysokie mandaty przynoszą efekty. W Małopolsce spadła liczba wypadków

W Małopolsce w styczniu 2022 roku doszło do 100 wypadków - co w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego oznacza spadek tego typu zdarzeń o 20, tj. o 17 proc.

W tych wypadkach zginęło 7 osób (w tym 6 pieszych) – tj. spadek liczby ofiar śmiertelnych o 3, tj. o 30 proc. w porównaniu do stycznia 2021 roku, a rannych zostało 118 osób - spadek liczby rannych o 29, tj. o 20 proc.

W związku z tym, że do największej liczby wypadków z udziałem pieszych dochodzi na przejściach dla pieszych, policjanci ruchu drogowego zintensyfikowali nadzór na przejściami dla pieszych, wobec czego w analizowanym okresie o 7,5 proc. wzrosła liczba ujawnionych przekroczeń prędkości w rejonach przejść dla pieszych.

Jednak generalnie, na obszarze województwa, o 5 proc. spadła liczba ujawnionych przypadków złamania limitu dozwolonej prędkości jazdy, przy czym liczba ujawnionych przekroczeń prędkości o ponad 50 km/h w terenie zabudowanym (czyli w sytuacji gdy następuje obligatoryjne zatrzymanie prawa jazdy) obniżyła się o 71 proc.