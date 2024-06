Wypoczywaj, zwiedzaj i odkrywaj. Zobacz nasze propozycje

Czas wolny to nie tylko weekend. Co to oznacza? Najważniejszy jest relaks. Dla jednych będą to spotkania i przygody, także kulinarne, dla innych czas dla siebie. Regeneracja fizyczna i psychiczna jest bezcenna. Mamy dla Was kilka propozycji.

Restauracja Ukraińska „Smak Ukraiński” to komfortowe sale, klimatyzowane piwnice i kameralny ogródek letni - utrzymane w starej, sprawdzonej konwencji. Mieści się w samym sercu Krakowa, w zabytkowej kamienicy, której historia sięga średniowiecza. „Smak Ukraiński” to przede wszystkim świetne menu. Wszystkie nasze potrawy przygotowane są według tradycyjnych receptur, co sprawia, że smakują domowo i autentycznie. Specjalnością są: sało, czeburek, solanka po lwowsku, barszcz ukraiński, kotleciki po kijowsku, schab po lwowsku, żarke, kruczenyky, pielmieni, syrniki ze śmietaną, ciasto Łesi, Medovik. Do wyboru jest około 70 dań. W ofercie również kwas chlebowy oraz szeroki asortyment win gruzińskich i piw sprowadzanych z Ukrainy. Cena obiadu waha się od 45 do 115 zł. Na miejscu nie brakuje miejsca na rodzinne uroczystości i uczty dla zorganizowanych grup, a na dziedzińcu, wśród zieleni, od kwietnia do września działa letni ogródek. Niezwykły klimat tego miejsca pozwoli Wam na chwilę relaksu podczas zwiedzania Krakowa. To wytchnienie z dala od gwaru ulicy Grodzkiej, tak licznie odwiedzanej przez turystów. Tutaj zakosztujecie prawdziwego smaku Ukrainy!

Odkryj świat po swojemu. Doświadczysz czegoś więcej niż wypoczynek. Z Krecik Camp zyskujesz nie tylko pojazd, ale i swobodę odkrywania świata na własnych warunkach. Krecik Camp to rodzinna, lokalna wypożyczalnia kamperów, która powstała z pasji do podróży. Flota Krecik Camp składa się z trzech kamperów, których masa całkowita to 3500 kg, a więc do podróży wystarczy prawo jazdy kategorii B: 6-osobowa Adria Coral 600DP, 6-osobowy Dethleffs Trend, a także nowiuteńka 4-osobowa integra Rapido M96 Mercedes-Benz oferująca niezapomnianą podróż w klasie premium! Wszystkie kampery Krecik Camp są bardzo bogato wyposażone m.in. w: klimatyzację postojową, która schłodzi kampera w gorące dni podróż, zestaw fotowoltaiczny, zewnętrzne wyjście gazu, aby bezpiecznie zapalić grilla Cadac Carr, zewnętrzny prysznic, zewnętrzny bagażnik na 4 rowery, telewizory smart, zestaw GasBank, który pozwala na bezpieczne podróżowanie z otwartymi butlami gazowymi, zewnętrzne meble biwakowe, 4 fotele, stół, mata pod markizę oraz kompletne wyposażenie kuchni w sztućce, talerze, garnki, miski, kubki, przybory kuchenne. Tak więc kampery z floty Krecik Camp zapewniają komfort, niezależnie od pory roku. Kampery z floty Krecik Camp) są gotowe na każdą przygodę! Rozpocznij swoją przygodę kamperem już dziś!

Mobilny masaż, prowadzony przez Vitaliiego Kovalchuka, to wyjątkowa usługa: przynosi ulgę i relaks - prosto do domu klientów! Jego specjalnością są masaże klasyczne, relaksacyjne i lecznicze. Profesjonalnie wykonany masaż przynosi ulgę od bólu. Jako profesjonalny fizjoterapeuta, Vitaliij Kovalchuk oferuje także drenaż limfatyczny oraz masaże, dedykowane różnym partiom ciała: dłoni, przedramion i ramion, karku i szyi, a także nóg i stóp. Masaż to dla niego nie tylko zawód, ale przede wszystkim pasja. Kiedy widzi uśmiech i zrelaksowane twarze po masażu, czuje się spełniony i zmotywowany do dalszej pracy. Dlatego każda sesja to starannie przemyślany proces, który przynosi ulgę i zadowolenie klientom. Nie musisz tracić czasu na dojazdy - zamów masaż do domu!

