Wypalone wielorazowe znicze zamiast na śmietnik do zniczodzielni

- Tak jak w poprzednich latach zachęcam wszystkich Państwa do skromniejszego dekorowania grobów. To pamięć o zmarłych, wspomnienie i nasza obecność na nekropoliach w tych dniach jest najważniejsza. W ostatnich latach zauważalny jest znaczny wzrost ilości odpadów wywożonych z krakowskich nekropolii. To głównie wypalone znicze, sztuczne kwiaty czy inne ozdoby. Odpady te bardzo szybko zapełniają cmentarne kontenery, dlatego apeluję, by korzystać np. ze zniczodzielni, których liczba z każdym rokiem w Krakowie się zwiększa - zaapelował wiceprezydent Krakowa Andrzej Kulig.