Wypadki pod Krakowem. Zderzenie czterech pojazdów i lądowanie w rowie przy drodze krajowej nr 79 BCA

Droga krajowa nr 79 w Zabierzowie Patrol998-Małopolska

Do dwóch zdarzeń drogowych doszło we wtorek, 23 stycznia przed południem w powiecie krakowskim. W Skrzeszowicach w gminie Kocmyrzów-Luborzyca na drodze w kierunku Niegardowa doszło do zderzenia czterech samochodów. Było po godz. 8, gdy wezwano służby ratownicze. Z informacji straży pożarnych pracujących na miejscu wynikało, że nie ma osób rannych. Występowały duże utrudnienia w ruchu.