Wypadek w Krakowie. Zderzenie autobusu MPK z taksówką w centrum miasta GROM

Wieczorem w niedzielę na ul. Pawiej w Krakowie doszło do zderzenia do samochodu osobowego (taksówki) z autobusem MPK. Do wypadku doszło na skrzyżowaniu z ul. Szlak. Utrudnienia w ruchu było duże.