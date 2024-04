Wypadek na zakopiance pod Krakowem. Na DK7 w Mogilanach zderzyło się kilka samochodów

Karambol na zakopiance

W miejscowości Mogilany na DK7 (kierunek Kraków) doszło do zdarzenia drogowego z udziałem co najmniej sześciu samochodów. Na miejscu pracują wszystkie służby ratunkowe. Na czas prowadzonych działań droga pozostaje całkowicie zablokowana. Utworzył się wielki korek, który od Mogilan sięga aż do Głogoczowa.