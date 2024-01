Wymiana turnusów w ferie 2024. Tłok na dworcu w Zakopanem, wielkie korki na zakopiance

W Centrum Komunikacyjnym w Zakopanem ruch jak w ulu. Na peronach i w poczekalni tłok, walizki się toczą jedna za drugą po zaśnieżonych chodnikach. Pod Giewontem ferie w pełni, na stokach narciarskich też sporo ludzi.

Podróż koleją z Krakowa do Zakopanego to teraz przygoda trwająca niespełna trzy godziny, ale w ostatnią sobotę stycznia mógł to być lepszy pomysł niż jazda samochodem. Na zakopiance bowiem utworzyły się wielokilometrowe korki, oczywiście na odcinku Rdzawka – Nowy Targ w obu kierunkach. Warunki drogowe pogarszają też opady śniegu. W wielu miejscach samochody ślizgają się na podjazdach.

Z utrudnieniami muszą się także liczyć kierowcy na drodze krajowej 49 na odcinku Nowy Targ – Bukowina Tatrzańska.