Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego będzie działał na rzecz zrównoważonego rozwoju

- Cieszę się, że to przedsięwzięcie rozwija się na Wydziale Chemii, co wskazuje na bardzo silny, innowacyjny fundament dla zagadnień zrównoważonego rozwoju. To właśnie w naukach przyrodniczych i ścisłych, ale w powiązaniu z naukami społecznymi, które zajmują się człowiekiem i ekonomią, muszą być wypracowywane nowoczesne rozwiązania istotne dla współczesnego świata. Zrównoważony rozwój to zagadnienie absolutnie interdyscyplinarne, przekraczające granice, które zwykle tak bardzo lubimy wyznaczać. Tu nie ma granic, tutaj wyzwaniem jest tylko przekraczanie granic naszej dotychczasowej wiedzy - stwierdził prorektor UJ ds. rozwoju prof. Jarosław Górniak.