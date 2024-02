Wybory samorządowe 2024. Kandydat PiS na prezydenta Krakowa Łukasz Kmita: 100 nowych parków, jednodniowy bilet za 6 zł, rozwój dzielnic

- Po raz pierwszy tak duży nacisk będziemy kładli na ekologię. Kraków będzie zielony i eko! W Krakowie mamy 50 parków, które zajmują ok. 1,5 proc. powierzchni miasta. W Wiedniu, który owszem jest dwa razy większy, tych parków jest prawie tysiąc. Dlatego rozwiązując problemy mieszkańców będziemy też zwracali uwagę na smog, na kwestie dotyczące jakości powietrza i komfortu życia mieszkańców. Chcę złożyć deklarację, że gdy będę prezydentem zwiększymy liczbę parków z 50 do 150 - deklarował Łukasz Kmita i dodał: - Będziemy również kładli nacisk na sprawną komunikację. Metro to nie wszystko! Metro jest ważnym projektem, ale razem z nim musi działać cały zintegrowany transport publiczny, zarówno kolej i jej rozbudowa, dodatkowe linie także ekspresowe autobusów, a także autobus wodny (tańszy od tego, który jest teraz), a także wprowadzimy jednodniowy bilet dla krakowian za 6 zł - podsumował Kmita.