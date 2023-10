Wybory parlamentarne 2023. Wstępne wyniki i radość w sztabie Trzeciej Drogi w Krakowie

- Z niecierpliwością czekamy na oficjalne wyniki, ale 55 mandatów o których dzisiaj rozmawiamy to jest ogromny sukces Trzeciej Drogi. To jest coś co daje nadzieję na to, by stworzyć z innymi partiami wspólny rząd, o tym od samego początku mówiliśmy, jesteśmy na to gotowi. Czekamy na szczegółowe wyniki, kto będzie w parlamencie, czy to będzie jeden czy dwa mandaty z Krakowa, bo to jest dla nas wielka niewiadoma. Na to musimy poczekać do samego końca, ale to co dziś widzimy to jest wielki sukces tego projektu, widać, że ludzie nam zaufali - mówi nam Piotr Kempf, dyrektor ZZM w Krakowie i kandydat nr 4 na krakowskiej liście Trzeciej Drogi.