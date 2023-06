Wybory parlamentarne 2023. W Platformie Obywatelskiej kłócą się o "jedynkę" z Krakowa. Zostanie nią poseł Bartłomiej Sienkiewicz?

Obecnie trwa ustalanie, kto stanie na czele list wyborczych do Sejmu. Ogromne emocje budzi to szczególnie wśród działaczy krakowskiej Platformy Obywatelskiej. Nie podoba im się to, że jedynką Koalicji Obywatelskiej w stolicy Małopolski ma być pochodzący spoza Krakowa Bartłomiej Sienkiewicz. Do gorącej dyskusji na temat jego kandydatury doszło ostatnio na barce przy Bulwarze Czerwieńskim.