Wybory parlamentarne 2023. Prezydent, starosta, radni. Samorządowcy z Małopolski powalczą o miejsca w Sejmie oraz Senacie

Na zdjęciu Kraków przed wyborami parlamentarnymi w 2019 roku PPG

W nadchodzących wyborach parlamentarnych partie polityczne postawiły mocno na samorządowców. Pośród nich są m.in. prezydent Tarnowa, starosta bocheński oraz wielu radnych. Są także i kandydaci, którzy doświadczenie w samorządzie zbierali w przeszłości, a następnie weszli do wielkiej polityki. Co istotne: zgodnie z przepisami osoby, które zostaną wybrane do Sejmu albo do Senatu, stracą mandat samorządowy.