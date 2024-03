Wybory 2024 w Krakowie na żywo. (Nie)oczekiwany sojusz. "Chyba ktoś tu chce być kandydatem na senatora"

Radio TOK FM i Polityka Insight zorganizowały debatę kandydatów na prezydenta Krakowa, do której zaprosiła tylko... trzy osoby: Łukasza Gibałę, Aleksandra Miszalskiego i Łukasza Kmitę. Pozostali kandydaci skrytykowali taki pomysł doboru gości.

Andrzej Kulig: Debaty przedwyborcze to kwintesencja każdej kampanii. Jak Państwo wiecie nie uchylam się od spotkań z kontrkandydatami. Z szacunku do mieszkańców Krakowa uczestniczyłem w każdej debacie – organizowanej zarówno przez organizacje jak i przez różne media. Dzisiaj radio TOK FM nie organizuje debaty – organizuje audycję radiową, choć reklamuje to jako debatę. Jednak tylko z trzema wybranymi przez siebie kandydatami, nie zapraszając pozostałych. Czy to uczciwe – ocenę pozostawiam Państwu.

Stanisław Mazur: To dobry obyczaj, że debaty kandydatów na prezydenta toczą się w pełnym gronie, w sposób otwarty i merytoryczny. Pozwala to mieszkańcom poznać i ocenić nasze propozycje dla Krakowa. Dziękuję organizatorom i pozostałym uczestnikom. Lepszy Kraków to nasze wspólne wyzwanie na lata, bez względu na wynik najbliższych wyborów. Dzisiaj redakcje TOK FM i Polityka Insight organizują debatę kandydatów na prezydenta Krakowa. A w zasadzie trójki kandydatów: Z jakiegoś, znanego wyłącznie sobie powodu, dziennikarze tych warszawskich oddziałów redakcji o wizję na Kraków postanowili zapytać wyłącznie część z 9 kandydatów. Jakim kluczem dobierano uczestników? Co zadecydowało o tym, komu daje się głos w dyskusji o mieście?