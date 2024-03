Wybory 2024 w Krakowie. Łukasz Gibała napisał list do urzędników Jacka Majchrowskiego. "Czystki nie będzie"

List otwarty Łukasza Gibały do Pracowników Urzędu Miasta Krakowa, Miejskich Jednostek i Spółek

Szanowni Państwo!

Piszę do Państwa jako kandydat na urząd Prezydenta Miasta Krakowa. Wiem, że część z Was wiąże nadzieje z moją ewentualną prezydenturą – ale też część podchodzi do niej z niepokojem. Zacznę więc od zdementowania plotek, które wśród Was krążą. Jeśli zostanę prezydentem, nie będzie żadnych czystek w urzędzie, miejskich spółkach i jednostkach. Wykluczona jest prywatyzacja, nawet częściowa, komunalnych spółek. Oczywiście nie obejdzie się bez pewnych zmian personalnych na niektórych stanowiskach kierowniczych. Dokonamy ich po rzetelnym audycie, a podejmując ostateczne decyzje, weźmiemy pod uwagę zdanie bezpośrednich podwładnych.

Głupotą byłoby sądzić, że można przeprowadzić prawdziwą zmianę w Krakowie i zrealizować mój program wyborczy bez Waszego wsparcia i zaangażowania. Doskonale wiem, że to dzięki Wam – przede wszystkim pracownikom niższego i średniego szczebla – nasze miasto funkcjonuje. To Wasza codzienna, często żmudna i często niedoceniana praca, Wasza znajomość Miasta i doświadczenie przekładają się na wiele rzeczy, które dla Mieszkańców są oczywiste. Na co dzień nie myślimy o tym, że nawet za tak prozaicznymi sprawami, jak przyjazd autobusu na przystanek, opróżnione kosze na śmieci, wydany dowód rejestracyjny czy fakt, że z kranu płynie woda, stoi czyjaś praca. Ja mam tego świadomość i to doceniam.