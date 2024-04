Wybory 2024. II tura wyborów samorządowych w Małopolsce. Trwa głosowane

Dziś II tura wyborów samorządowych 2024

21 kwietnia na terenie całej Polski odbywa się II tura wyborów samorządowych. To właśnie dzisiaj mieszkańcy ostatecznie wybiorą władze swojego miasta. To właśnie od nich zależeć będzie czy obecny włodarz (np. prezydent) zatrzyma swój urząd, czy otrzyma go ktoś zupełnie nowy. Kandydaci przedstawiali już swoje obietnice wyborcze, teraz wszystko zależy od wyborców.

Swój głos będzie można oddać w lokalach wyborczych od godziny 7.00 do 21.00. Do tej godziny obowiązuje również cisza wyborcza. Jej złamanie wiąże się z konsekwencjami w postaci grzywny od 20 zł do 5 tys. zł, a jej wysokość ustalają sądy. Najwyższa grzywna, od 500 tys. zł do nawet 1 mln zł, grozi za publikację sondaży w czasie ciszy wyborczej.