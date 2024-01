Wspólnie kolędowali w świątecznym tramwaju MPK Kraków ZDJĘCIA

Wspólne kolędowanie w świątecznym tramwaju MPK jak co roku odbyło się w dniu święta Trzech Króli (6 stycznia). Kolędniczy tramwaj kursował w godzinach od ok. 17 do 19.30 wokół I Obwodnicy przez plac Wszystkich Świętych, ul. Straszewskiego, Podwale, Dunajewskiego, Basztową i ul. Westerplatte oraz do Cichego Kącika. Świąteczny tramwaj MPK zatrzymywał się na wszystkich przystankach na trasie.

W tramwaju kolędy i pastorałki śpiewali uczniowie Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st. im. F. Chopina w Krakowie oraz podopieczni Bonifraterskiej Fundacji Dobroczynnej w Konarach. Pasażerem tego wyjątkowego tramwaju był także Metropolita Krakowski Arcybiskup Marek Jędraszewski.