WspieramyLokalnyBiznes - edukacja - te firmy działają online i zdalnie w małopolskim

Z pomocą platformy "Minecraft: Education Edition" dajemy dzieciom możliwość dodatkowej nauki w okresie kwarantanny, poza domowymi zajęciami szkolnymi. Są to zajęcia prowadzone w formie filmików instruktażowych do lekcji, w tematykach zajęć szkolnych (matematyka, informatyka, nauki przyrodnicze itp.) w świecie Minecraft, bardzo dobrze znanym przez dzieci. Jest to dodatkowa forma aktywności dla uczniów oraz możliwość nauki i rozwoju, przy ograniczonym dostępie do nauki w tym okresie. Chcemy promować edukacyjną formę spędzania wolnego czasu w domu.

Szkolenia komputerowe i językowe on-line prowadzone dla osób starszych w ramach programu "Szkoła @ktywnego Seniora-S@S"

ADAM MRÓZ UMDYWIDUALNE KURSY KOMPUTEROWE

Komputerowe, indywidualne kursy dla seniorów i nie tylko. Lekcje ON-LINE - nauka zdalna - wygodna, bezpieczna, oszczędzająca czas i pieniądze (brak dojazdów, parkowania itd). - KRAKÓW i okolice, całe województwo MAŁOPOLSKIE oraz tak naprawdę cały świat - lekcje mogą odbywać się w każdym miejscu z dostępem do internetu (więc jest to również propozycja dla wszystkich Polaków na emigracji). Kursy indywidualne lub po dwie, trzy osoby. Pierwsza lekcja jest bezpłatna !!!. Do przeprowadzenia pierwszej lekcji uczeń nie musi umieć nic - wszystkim zajmie się wykładowca. Lekcje prowadzone są on-line (nauka zdalna) oraz możliwe są lekcje przeprowadzane w sposób tradycyjny. W czasie lekcji on-line uczeń słyszy i widzi nauczyciela. Nauczyciel widzi i słyszy ucznia. Nauczyciel może wyświetlać na komputerze ucznia wszelkie przygotowane materiały dydaktyczne. Doświadczenie w nauczaniu od 1999 roku. Wykładowca zawodowo pracuje z komputerami od 1991 r. (wieloletni pracownik Ośrodka Informatyki Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie). Kursy odbywają się cały rok, również w czasie wakacji, ferii etc. Uczymy także dzieci i SENIORÓW. Zajęcia prowadzi: mgr pedagogiki (Akademia Pedagogiczna w Krakowie) i informatyki (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie). Dowolne terminy lekcji (od godz. 9.00 do godz. 12.00 oraz od 17.00 do 21:30. Od poniedziałku do piątku). Można uczyć się systemem raz lub dwa razy w tygodniu, co dwa tygodnie, co miesiąc. Indywidualny tok nauczania. Fachowa pomoc przy zakupie nowego komputera. Wystawiamy rachunki - edukację można odliczać od podatku. Nauczyciel dyktuje notatki krok po kroku w punktach i mówi językiem prostym – nie informatycznym. Notatki przewidują każde naciśnięcie klawisza i każde kliknięcie myszą. Średnia wieku uczniów jest pomiędzy 50, a 85 lat, ale uczymy wszystkich. Kursy prowadzone są na komputerach z systemem operacyjnym Windows oraz na komputerach Mac (Macintosch - Macbook) z systemem operacyjnym IOS. Uczymy również posługiwania się wszelkimi nowoczesnymi urządzeniami takimi jak każdy telefon komórkowy np. smartfon oraz tablet, phablet, netbook, komputery stacjonarne, nawigacja GPS, smartwatch (zegarki) np. Apple Watch współpracujące ze smartfonami, dekodery telewizji kablowej np. UPC. Możliwy dojazd do ucznia.

