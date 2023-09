Wrześniowa fala nowych remontów w Krakowie. Nie tylko Kościuszki i Zwierzyniecka

Z początkiem września urzędnicy miejscy zasypali nas informacjami o nowych remontach i zmianach w ruchu. Nie tylko zaczął się remont Zwierzynieckiej i Kościuszki, ale pojawiło się wiele innych frontów prac w mieście. Na Kościuszki niewiele się dzieje, pojawiły się barierki, znaki, ale to na Zwierzynieckie jest zdzierany asfalt i pracuje ciężki sprzęt. I przypominamy - dziś otwarcie kolejnego odcinka budowanej trasy S7 - Moczydło-Miechów.

Kościuszki i Zwierzyniecka

Przebudowa ulic Kościuszki i Zwierzynieckiej rozpoczęła się w sobotę, 2 września, i potrwa dwanaście miesięcy. W związku z pracami pojawiły się spore zmiany w organizacji ruchu drogowego i komunikacji miejskiej. W ramach inwestycji zaplanowane są następujące prace: wymiana torowiska, odnowienie chodników oraz kompleksowa modernizacja wszystkich sieci podziemnych. Dodatkowo wyremontowany zostanie mostek nad Rudawą oraz pętla tramwajowa „Salwator”. Głównym celem zadania jest poprawa komfortu jazdy tramwajami. Po zakończeniu prac składy będą jeździły ciszej i nie będą powodowały silnych drgań. Dodatkowo modernizacja pozwoli zwiększyć dostępność tego obszaru i przystosować ulice do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Po około trzech tygodniach prac obszar robót zostanie rozszerzony o kolejny newralgiczny rejon – skrzyżowanie z Alejami Trzech Wieszczów. A przypominamy, że w tym rejonie trwa już remont mostu Dębnickiego.

Przebudowa ul. Kościuszki i Zwierzynieckiej realizowana jest przez Zarząd Dróg Miasta Krakowa, Wodociągi Miasta Krakowa SA oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej SA. Realizatorem prac jest firma ZUE SA, z którą została podpisana umowa na kwotę 94 mln zł.

Rozbudowa al. 29 Listopada: zmiany przy ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej i Meiera

Od 11 września, od godz. 7.00, zmieni się organizacja ruchu na rozbudowywanej alei 29 Listopada w rejonie skrzyżowania z ulicami Kuźnicy Kołłątajowskiej i ks. Józefa Meiera. Od tego dnia ruch kołowy i pieszy zostanie przeniesiony na stronę zachodnią al. 29 Listopada. Wlot ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej zostanie otwarty w obu kierunkach. W dalszym ciągu wyjazd z ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej będzie możliwy jedynie w stronę centrum miasta z wyłączeniem komunikacji miejskiej. Ponadto zostanie także wprowadzony zakaz lewoskrętu z al. 29 Listopada w ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej dla jadących od centrum w stronę Warszawy. Objazd do ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej zostanie poprowadzony przez ulice: Meiera, Reduta, Strzelców, Lublańską, al. 29 Listopada i ul. Siewną.

W ramach tego etapu zmian ruch kołowy na ul. ks. Meiera zostanie przekierowany na nowo wybudowany odcinek jezdni, na wysokości ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej. Wyjazd z ul. ks Meiera będzie możliwy jedynie w prawą stronę (kierunek granica miasta) z wyłączeniem komunikacji miejskiej. Ruch pieszych zostanie poprowadzony po stronie północnej ulicy. Osoby korzystające z samochodu, które chcą dojechać z ul. ks. Meiera do centrum bądź w rejon Kuźnicy Kołłątajowskiej powinny korzystać z trasy objazdowej ulicami: Reduta, Strzelców, Lublańską, al. 29 Listopada i ul. Siewna. Chodnik po stronie północnej w ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej zostanie zamknięty, a ruch pieszych będzie przekierowany na stronę południową ulicy. Taka organizacja ruchu będzie obowiązywać do połowy listopada.

Muzeum KL Plaszow: zamknięcie fragmentu ścieżki od ul. Lecha

Rozpoczęły się prace przy wymianie nawierzchni ścieżki na terenie Muzeum KL Plaszow, która prowadzi do miejsca pamięci od strony ul. Lecha.

Na czas prac ścieżka została zamknięta. Muzealnicy proszą o korzystanie z tras alternatywnych. Poza fragmentami wyłączonymi z ruchu, teren byłego niemieckiego nazistowskiego obozu Plaszow jest otwarty i dostępny dla wszystkich. O kolejnych etapach prac będziemy systematycznie informować.

Zwężenie na ulicy Siemiradzkiego

Od 4 do 22 września prowadzona będzie izolacja fundamentów budynku przy ul. Siemiradzkiego 31. Na czas prac jezdnia została zawężona. Dla pieszych został wyznaczony specjalny korytarz.

Budowa kanalizacji na ul. Stępice

4 września rozpoczęła się budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ulicy Stępice. Wodociągi Miasta Krakowa realizują prace na odcinku od ul. Bogucianka do posesji nr 33. Na czas prac ulica została zamknięta dla ruchu ogólnego. Jednak zapewniono dojście i dojazd do obiektów znajdujących się w rejonie prowadzonych robót.

Prace mają zostać zakończone do 21 listopada.

Nowe oblicze ulicy Popiełuszki

Trwa remont ulicy Popiełuszki, na odcinku od ul. Bieżanowskiej do ul. Korepty. W pierwszej kolejności realizowane są prace brukarskie (przejście pieszych wydzielonym korytarzem, zawężenie ulicy). W następnej kolejności drogowcy przystąpią do robót bitumicznych (wymiana nawierzchni jezdni).

Zakończenie prac przewidziane jest na pierwszą połowę października.

Remont chodnika na ul. Kasztanowej

Do początku października potrwa remont chodnika na ulicy Kasztanowej. Prace prowadzone są na odcinku od skrzyżowania z ul. Junacką w kierunku wschodnim. Podczas remontu należy się liczyć z lokalnymi zawężeniami ulicy.

Ruszyła modernizacja ul. Stanisławy Wysockiej

W poniedziałek, 4 września, rozpoczęła się modernizacja ulicy Stanisławy Wysockiej. W pierwszej kolejności prace są prowadzone na odcinku od wjazdu na teren sklepu Lidl do ul. Nowohuckiej. Na czas prac wprowadzone zostały zmiany w organizacji ruchu – zamknięcie ulicy na odcinku prowadzonych prac, dojazd do posesji nr 2A-2C wyłącznie od strony al. Jana Pawła II. Roboty na tym fragmencie potrwają ok. czterech tygodni.

Ulica Perkuna zyska nową nawierzchnię

Ruszył remont nawierzchni jezdni i krawężników na ulicy Perkuna.W pierwszej kolejności drogowcy przystąpią do prac brukarskich (lokalne zawężenia). Podczas prac bitumicznych wprowadzone zostaną zmiany w organizacji ruchu: zakaz parkowania, połówkowe zawężenie ulicy, ruch wahadłowy kierowany przez osobę uprawnioną.

Zakończenie całego zadania planowane jest na koniec września.

Os. Na Skarpie: nowy chodnik w rejonie budynku nr 34

Od 31 sierpnia na os. Na Skarpie trwa remont chodnika zlokalizowanego w rejonie budynku nr 34. Podczas prac zmiany dla mieszkańców – zawężenie drogi wewnętrznej.

Zakończenie robót przewidziane jest na koniec września.

Zamknięcie odcinka ul. Radziwiłłów w Aleksandrowicach w związku z wymianą przepustu

Od dnia 6.09.2023 r. (środa) w związku z wymianą przepustu zamknięty dla ruchu zostanie odcinek ul. Radziwiłłów w Aleksandrowicach (droga powiatowa nr 2121K) na odcinku pomiędzy przystankami Aleksandrowice Centrum i Morawica Szkoła. W związku z zamknięciem drogi zostaną wprowadzone zmiany w funkcjonowaniu linii aglomeracyjnych. Zamknięcie drogi planowane jest na okres około 2 miesięcy. Rozkłady jazdy linii 209, 228, 258 zostaną zmienione.

Zaawansowane prace na budowie Trasy Wolbromskiej

Trwa budowa Trasy Wolbromskiej, która ma poprawić wyjazd z Krakowa na północ i odciążyć istniejące drogi na granicy z gminą Zielonki. Prace są już mocno zaawansowane – informuje Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie.

Obecnie układane są kolejne masy bitumiczne zarówno na jezdniach, jak i na wiadukcie nad linią kolejową. Widać już także rondo turbinowe, za pomocą którego będzie można zjechać z trasy w kierunku ul. Glogera. Warto dodać, że nowej trasie będzie towarzyszyć droga dla rowerów o długości blisko 2 km.

Teraz roboty zbliżają się do ul. Pachońskiego, w związku z tym od 5 września zamknięty dla pieszych zostanie tymczasowy chodnik po północnej stronie tej ulicy, na wysokości wlotu budowanej trasy. Tymczasowa organizacja ruchu, która od 5 września zostanie wprowadzona w rejonie ul. Pachońskiego, dotyczy jedynie pieszych. W związku z pracami budowlanymi zamknięty zostanie chodnik na wysokości budowanej arterii. Dla pieszych zostaną wytyczone trasy alternatywne. W kolejnych tygodniach w związku z budową włączenia Trasy Wolbromskiej do ul. Pachońskiego, czasowe utrudnienia w ruchu obejmą także ruch kołowy.

Trasa Wolbromska będzie się łączyć z północną obwodnicą Krakowa, realizowaną obecnie przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Dzięki temu powstanie alternatywna wobec ul. Jasnogórskiej, Łokietka i al. 29 Listopada trasa wylotowa i wjazdowa do Krakowa od strony północnej. Zgodnie z planem nowa droga ma być gotowa jeszcze w tym roku.

Bieżące roboty drogowe w dzielnicach

Dzielnica I – Stare Miasto Prace ZDMK Na ul. Jagiellońskiej – na odcinku od Szewskiej do Szczepańskiej – trwają prace obejmujące wymianę nawierzchni chodników i jezdni (wraz z przebudową infrastruktury podziemnej: wodociągowej, gazowej, ciepłowniczej). Na czas robót ulica została całkowicie zamknięta. Przewidywany termin zakończenia prac to koniec września br. Pozostałe roboty Na ul. Siemiradzkiego, w dniach 04-22.09.2023 r. wykonywana będzie pionowa izolacja fundamentów budynku nr 31. Na czas prac ulica zostanie zawężona ze względu na przygotowanie dla pieszych korytarza na jezdni.

W czwartek, 07.09.2023 r. na ul. Bożego Ciała, w rejonie budynku nr 17, realizowane będą dostawa i rozładunek materiałów budowlanych. Na czas czynności za- i wyładowczych jezdnia zostanie połówkowo zawężona, natomiast ruch kierowany będzie przez osobę uprawnioną. Dzielnica II – Grzegórzki Prace ZDMK

W niedzielę, 03.09.2023 r. zakończą się prace związane z wymianą układu krzyżownic prostokątnych oraz rozjazdów od strony tunelu KST (kolejny etap prac) na Rondzie Mogilskim. Szczegóły dotyczące funkcjonowania komunikacji miejskiej dostępne w komunikacie Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie. Dzielnica III – Prądnik Czerwony Prace ZDMK W rejonie przystanku tramwajowego “Marchołta” (po zachodniej stronie ul. Bohomolca) trwa inwestycja realizowana przez inwestora prywatnego (prace w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych) polegająca na budowie drogi wewnętrznej o długości ok. 110 m wraz z włączeniem do ul. Bohomolca oraz przebudową pasa drogowego ul. Bohomolca w zakresie korekty (wydłużenia) istniejącej wyspy separującej. Wjazd na teren inwestycji poprowadzony został przez ul. Krzesławicką. W związku z robotami zmiany dla pieszych (zawężenie chodnika) oraz możliwe lokalne zmiany dla kierowców spowodowane wjazdem/wyjazdem z budowy. Zadanie zakończy się pod koniec września 2024 r.

Trwa budowa linii tramwajowej do Mistrzejowic. W poniedziałek, 04.09.2023 r., od godziny 09.00 zostanie wprowadzone tymczasowe zawężenie jezdni na ul. Dobrego Pasterza (na wysokości hotelu Swing). Zmiany będą obowiązywały jedynie przez kilka godzin. Po zakończeniu prac ciągi komunikacyjne zostaną przywrócone do pełnych szerokości. Pozostałe roboty Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie prowadzi prace związane z rozbudową al. 29 Listopada. Informacje na temat prowadzonej inwestycji i związanych z nią zmian w organizacji ruchu dostępne na ich stronie – zim.krakow.pl. Dzielnica IV – Prądnik Biały Prace ZDMK Od 19.06.2023 r. na ul. Bratysławskiej, w rejonie budynku nr 4 (KAUFLAND) trwa budowa przejścia i przejazdu dla rowerzystów. Ruch pieszych skierowany został na wyznaczone ciągi. Prace realizowane są poza jezdnią, niemniej jednak mogą wystąpić lokalne zawężenia ze względu na przejazd pojazdów budowy. Roboty realizowane będą do końca br. Pozostałe roboty Zarząd Inwestycji Miejskich (ZIM) realizuje prace związane z budową Trasy Wolbromskiej oraz rozbudowuje al. 29 Listopada. Informacje na temat prowadzonych inwestycji dostępne na stronie zim.krakow.pl.

Od września uruchomiona zostanie komunikacja tramwajowa do Górki Narodowej. W związku z tym w obszarze od ul. Wybickiego do ul. Banacha wprowadzona została nowa organizacja ruchu – szczegóły w komunikacie. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) prowadzi prace związane z budową północnej obwodnicy Krakowa S-52. Dzielnica V – Krowodrza Prace ZDMK Od 02.08.2023 r. na ul. Gramatyka, na odcinku od ul. Lea do końca ulicy, trwa remont jezdni, chodnika oraz zatoki parkingowej po stronie numerów parzystych. Aktualnie realizowane są prace na chodniku i zatoce parkingowej. W związku z tym wprowadzony został zakaz zatrzymywania się, możliwe również lokalne zawężenia ulicy. Na czas prac brukarskich piesi skierowani zostali na chodnik, po drugiej stronie ulicy.

16.08.2023 r. ruszył remont ulicy na ul. Kujawskiej, na odcinku od ul. Kazimierza Wielkiego do al. Grottgera. W pierwszej kolejności realizowane są prace brukarskie. Na czas robót piesi skierowani zostali na drugą stronę ulicy. Dodatkowo możliwe lokalne zawężenia jezdni.

Od 16.08.2023 r. na ul. Zbrojów trwa remont jezdni i chodnika na końcowym jej odcinku. W pierwszej kolejności prace brukarskie, a wraz z nimi miejscowe zawężenia ulicy. Na ul. Plac Axentowicza, na odcinku od ul. Stanisława Wyspiańskiego do ul. Henryka Sienkiewicza, realizowany jest remont chodnika po stronie numerów nieparzystych. Na czas robót wprowadzone zostały zmiany w organizacji ruchu: zakaz parkowania, skierowanie ruchu pieszego na chodnik po drugiej stronie ulicy. Planowany termin zakończenia prac to połowa września br. Dzielnica VII – Zwierzyniec Prace ZDMK 07.07.2023 r. rozpoczął się remont mostu Dębnickiego. Prace prowadzone są połówkowo, dzięki czemu możliwe jest poruszanie się po jednym pasie w każdą stronę. W pierwszej kolejności remontowana jest część mostu – od strony Salwatora – nowy orientacyjny harmonogram prac. Na ul. Księcia Józefa trwa budowa dwóch kolejnych odcinków dróg dla rowerów: od klasztoru Sióstr Norbertanek do ścieżki przy moście Zwierzynieckim (zajęcie buspasa, skierowanie pieszych na chodnik po drugiej stronie ulicy) oraz od ul. Wioślarskiej do ul. Jodłowej (brak zmian). Planowany termin zakończenia obu robót to koniec października br.

Od 28.08.2023 r. na ul. Kasztanowej, na odcinku od skrzyżowania z ul. Junacką w kierunku wschodnim, trwają prace polegające na remoncie chodnika. Podczas robót lokalne zawężenia ulicy. Planowany termin zakończenia prac to 6.10.2023 r. Dzielnica VIII – Dębniki Prace ZDMK Od 29.05.2023 r. w rejonie budynku nr 33 przy ul. Czerwone Maki (centrum handlowe ATUT) inwestor prywatny prowadzi inwestycję w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych. Zakres prac obejmuje m.in. budowę oraz przebudowę chodnika, budowę drogi, budowę kanału technologicznego. W związku z robotami zawężenie drogi wewnętrznej znajdującej się za budynkiem centrum handlowego oraz zawężenie chodnika. Prace realizowane będą do końca listopada br.

Od 05.06.2023 r. do 30.09.2023 r. na ul. Praskiej (bocznej), na odcinku między budynkami nr 51 – 67 (w rejonie Klubu Sportowego Tramwaj) trwa remont jezdni, chodników oraz miejsc postojowych. Prace prowadzone będą etapami. W związku z robotami – zwężenia jezdni, zakaz parkowania.

Na ul. Bałuckiego, na odcinku od ul. Zagrody do Rynku Dębnickiego, trwa remont chodnika po stronie numerów nieparzystych. Podczas prac możliwe lokalne zawężenia ulicy. Zakończenie robót planowane jest na połowę września br. 19.07.2023 r. na ul. Bunscha, na odcinku między budynkami 14-22, ruszyła budowa odcinka drogi serwisowej wraz z przebudową dwóch istniejących zjazdów i budową infrastruktury technicznej (prace w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych). W związku z robotami wprowadzone zostały zmiany w organizacji ruchu – zakaz zatrzymywania się w rejonie zjazdu na posesję nr 20 oraz czasowe zajęcie jezdni na drodze dojazdowej do osiedla. Prace potrwają do końca października br. Pozostałe roboty W dniach 04.09-21.11.2023 r. na ul. Stępice, na odcinku od ul. Bogucianka do posesji nr 33, Wodociągi Miasta Krakowa realizować będą budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami. Na czas prac ulica zostanie zamknięta dla ruchu ogólnego (dojazd i dojście do obiektów znajdujących się w rejonie prowadzonych prac zapewniony).

Dzielnica IX – Łagiewniki – Borek Fałęcki Prace ZDMK Od 25.07.2023 r. na ul. Zbrojarzy, na odcinku od ul. J. Montwiłła – Mireckiego do ul. Tokarskiej, trwa utwardzanie pobocza po stronie zachodniej. Na czas prac, piesi skierowani zostali na drugą stronę ulicy, natomiast kierowcy spodziewać się mogą lokalnych zawężeń. Prace przedłużono do 15.09.2023 r.

Dzielnica XI – Podgórze Duchackie Prace ZDMK Trwa przebudowa skrzyżowania ul. Puszkarskiej z ul. Przyjaźni Polsko – Węgierskiej. 01.09.2023 r. drogowcy przystąpili do realizacji kolejnego, ostatniego etapu prac. Dla ruchu ogólnego udostępnione zostało nowo powstałe rondo. Ruch dwukierunkowy został przywrócony zarówno na ul. Puszkarskiej, jak i ul. Przyjaźni Polsko–Węgierskiej. Podczas tego etapu wykonawca realizuje prace związane z wykonaniem dwóch wysp rozdziału od strony centrum handlowego. Podczas robót lokalne zawężenia jezdni na ul. Puszkarskiej. Szczegóły w komunikacie.

Od 16.08.2023 r. trwa przebudowa fragmentu ul. Białoruskiej na odcinku długości ok.135 m, od skrzyżowania z ul. Malborską w kierunku ul. Nowosądeckiej. W czasie robót obowiązuje zamknięcie ul. Białoruskiej na długości powadzonych prac (objazd ulicami: Malborska, Trybuny Ludów), zakaz zatrzymywania się, ruch pieszych jedną stroną ulicy (po istniejącym chodniku). Roboty drogowe realizowane są przez dewelopera w ramach inwestycji niedrogowej (art. 16 ustawy o drogach publicznych). Zakres robót obejmuje m.in. przebudowę sieci oświetlenia ulicznego, kanalizacji teletechnicznej oraz opadowej, budowę nowych chodników, zjazdów oraz miejsc postojowych, modernizację nawierzchni jezdni. Na realizację całego zadania wykonawca ma czas do końca stycznia 2024 r. Dzielnica XII – Bieżanów – Prokocim Prace ZDMK

W nocy, z 31 sierpnia na 1 września br., na ul. Agatowej wprowadzona została docelowa organizacja ruchu. Odcinek objęty inwestycją został otwarty dla ruchu pojazdów w obu kierunkach. Linie autobusowe na swoje trasy wrócą w sobotę, 2 września br.

Na ul. Agatowej, na odcinku nieobjętym inwestycją, od ul. Ametystowej (w rejonie wjazdu do centrum handlowego ATUT) do rejonu budynku nr 35, trwa wymiana ścieku i krawężnika po stronie CH ATUT. Po zakończeniu prac brukarskich realizowana będzie wymiana nawierzchni jezdni (frezowanie + układanie warstwy ścieralnej). Roboty te realizowane będą przy połówkowym zamknięciu ulicy, z ręcznie kierowanym ruchem. Planowany termin zakończenia prac to pierwsza połowa września br. Prace uzależnione od warunków atmosferycznych.

Od 21.08.2023 r. trwa przebudowa ul. Rydygiera, na odcinku od ul. Wielickiej do ul. Schweitzera (wraz z tarczą skrzyżowania). Podczas prac: połówkowe zawężenie ulicy, ruch kierowany przez osobę uprawnioną, zakaz parkowania na długości prowadzonych robót, zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej. Zakończenie robót przewidziane na pierwszą połowę września br. Od 28.08.2023 r. na ul. Badurskiego trwa inwestycja realizowana przez inwestora prywatnego w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych. Zakres prac obejmuje budowę chodnika na trzech odcinkach (pierwszy w rejonie skrzyżowania z ul. Kostaneckiego – po stronie budynku nr 4A na ul. Obronnej; drugi – od wysokości budynku nr 63 na ul. Mokrej do Akademików UJ – po stronie terenów UJ; trzeci od wjazdu na teren prowadzonej budowy do Akademików UJ) z odwodnieniem i oświetleniem i przebudową kolidującego uzbrojenia terenu. Podczas robót lokalne zawężenia jezdni. Planowany termin zakończenia zadania to druga połowa listopada br.

Od 31.08.2023 r. na ul. Popiełuszki, na odcinku od ul. Bieżanowskiej do ul. Korepty, trwa remont ulicy. W pierwszej kolejności realizowane są prace brukarskie (przejście pieszych wydzielonym korytarzem, zawężenie ulicy). W następnej kolejności drogowcy przystąpią do robót bitumicznych (wymiana nawierzchni jezdni). Zakończenie prac przewidziane jest na pierwszą połowę października br. Dzielnica XIII – Podgórze Prace ZDMK W dniu 17.05.2023 r. rozpoczęły się prace na ul. Koszykarskiej, realizowane przez inwestora prywatnego w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych. Od czwartku, 22.06.2023 r., na fragmencie ul. Koszykarskiej od budynku nr 41 (wjazd) do budynku nr 33A (MORD Kraków) obowiązuje połówkowe zamknięcie jezdni. Utrzymany został ruch dwukierunkowy, w trakcie robót – sterowany ręcznie, później za pomocą sygnalizacji świetlnej. Taka organizacja ruchu zostanie utrzymana do lutego 2024 r.

Od 29.05.2023 r. w rejonie ul. Myśliwskiej trwa inwestycja w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych – odcinek od budynku nr 32D do skrzyżowania z ul. Lasówka (droga w rejonie ROD Zakłady Futrzarskie). Zamknięty dla ruchu został odcinek drogi przebiegającej wzdłuż ROD. Od 26.06.2023 r. prace przeniosły się w rejon skrzyżowania ulic Myśliwskiej i Lasówka – ulica została zawężona. Roboty potrwają do końca br. 24.08.2023 r. na ul. Żołnierskiej rozpoczęła się inwestycja realizowana przez dewelopera (prace w ramach art. 16 u.d.p.) polegająca na budowie chodnika po zachodniej stronie ulicy, na odcinku od ul. Goszczyńskiego do istniejącego chodnika w ul. Kaczej, odcinkowego wykonania chodnika i odcinkowego utwardzenia pobocza po stronie wschodniej ulicy w celu przeprowadzenia pieszych w rejonie ulic: Żeńców i Źródlanej oraz niezbędną przebudowę infrastruktury technicznej i drogowej. Chodnik oddzielony zostanie od jezdni pasem zieleni, w którym przewiduje się wykonanie muldy chłonnej. Podczas prac zawężenia jezdni. Planowany termin zakończenia robot to druga połowa listopada br. Pozostałe roboty Na ul. Żołnierskiej, w rejonie skrzyżowania z ul. Batki, Wodociągi Miasta Krakowa realizują prace polegające na wykonaniu kolektora ogólnospławnego. Podczas robót zmiany w organizacji ruchu; całkowite zamknięcie jezdni, wprowadzenie ruchu dwukierunkowego na ul. Żołnierskiej od ul. Batki do ul. Kaczej, dojazd do ul. Batki ulicami: Żołnierska, Kacza, Łanowa. Zakończenie prac to koniec września br.

Dzielnica XIV – Czyżyny Prace ZDMK Trwają prace związane z budową drogi dojazdowej do Cogiteonu – objęte nadzorem archeologa. Aktualnie roboty prowadzone są na terenie zielonym w rejonie pasa startowego Muzeum Lotnictwa Polskiego oraz ul. Stella-Sawickiego – miejscowe wygrodzenia.

Trwa przebudowa fragmentu ul. Nowohuckiej. Roboty drogowe realizuje deweloper w ramach inwestycji niedrogowej. Szczegóły w komunikacie. Od 21.08.2023 r. trwa remont chodnika na ul. Sołtysowskiej, na odcinku od zatoki autobusowej przy rondzie do budynku nr 10D. Podczas prac możliwe zawężenia jezdni. Dla pieszych wyznaczony został korytarz po drugiej stronie ulicy. Przewidywany termin zakończenia prac to połowa września br. 24.08.2023 r. rozpoczęły się prace polegające na przebudowie połączenia ulic Ciepłowniczej i Do Wisły na fragmencie ok. 30 mb oraz rozbudowie ul. Do Wisły na odcinku ok. 40 mb wraz z wykonaniem odwodnienia, niezbędną przebudową infrastruktury technicznej oraz przełożeniem kolidującego uzbrojenia. Roboty drogowe realizuje deweloper w ramach inwestycji niedrogowej (art. 16 ustawy o drogach publicznych). W trakcie prac wprowadzone zostały zmiany w organizacji ruchu: wygrodzenie chodnika wzdłuż ul. Ciepłowniczej, w razie potrzeby kierowanie ruchem przez uprawnionego pracownika, zakaz wjazdu w ul. Do Wisły (z wyłączeniem mieszkańców). Planowany termin zakończenia prac to koniec października br.

Od poniedziałku, 04.09.2023 r. rozpocznie się modernizacja ul. Stanisławy Wysockiej – w pierwszej kolejności – na odcinku od wjazdu na teren sklepu LIDL do ul. Nowohuckiej. Na czas prac wprowadzone zostaną zmiany w organizacji ruchu – zamknięcie ulicy na odcinku prowadzonych prac, dojazd do posesji 2A-2C wyłącznie od strony al. Jana Pawła II. Roboty na tym fragmencie potrwają ok. 4 tygodni. Dzielnica XV – Mistrzejowice Prace ZDMK 18.07.2023 r. na os. Bohaterów Września, na wysokości budynków nr 11-12, rozpoczęła się modernizacja jezdni (sięgacza) wraz z parkingiem. Na czas robót wprowadzony został zakaz parkowania. Prace potrwają do 06.09.2023 r.

W poniedziałek, 04.09.2023 r. na ul. Perkuna rozpocznie się remont nawierzchni jezdni i krawężników obejmujący całą ulicę. W pierwszej kolejności drogowcy przystąpią do prac brukarskich (lokalne zawężenia). Podczas prac bitumicznych wprowadzone zostaną zmiany w organizacji ruchu: zakaz parkowania, połówkowe zawężenie ulicy, ruch wahadłowy kierowany przez osobę uprawnioną. Zakończenie całego zadania planowane jest na koniec września br.

Trwa budowa linii tramwajowej do Mistrzejowic. Pozostałe roboty Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad prowadzi prace związane z budową północnej obwodnicy Krakowa S-52. Dzielnica XVI – Bieńczyce Prace ZDMK Od 16.08.2023 r. na ul. Bulwarowej (bocznej) trwa inwestycja realizowana w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych. Zakres prac obejmuje budowę chodnika, miejsc parkingowych, poszerzenie jezdni, przebudowę włączenia drogi wewnętrznej do drogi publicznej wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej i przełożeniem kolidującego uzbrojenia. W pierwszej kolejności realizowane są roboty brukarskie, zmiany głównie dla mieszkańców pobliskich budynków (zawężenia jezdni). Dzielnica XVII – Wzgórza Krzesławickie Prace ZDMK Od 17.07.2023 r. na ul. Darwina, od posesji nr 64B (u zbiegu drogi wewnętrznej i drogi publicznej) do posesji nr 47GF realizowana jest inwestycja w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych. Zakres prac obejmuje: przebudowę drogi wewnętrznej (wykonanie nawierzchni asfaltowej), przebudowę włączenia do drogi publicznej polegającą na wykonaniu jezdni o szer. 5 m wraz z obustronnymi poboczami o szer. 0,75 m, przełożenie infrastruktury technicznej oraz budowę oświetlenia. Początkowo lokalne zawężenia (dojazd do posesji zlokalizowanych przy drodze wew. od ul. Stefczyka). Planowany termin zakończenia inwestycji to koniec listopada br.

Na ul. Morcinka, w rejonie pętli autobusowej Zesławice, rozpoczęła się inwestycja realizowana w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych obejmująca swym zakresem przebudowę układu drogowego wraz z pętlą autobusową i zatoką parkingową. W poniedziałek, 04.09.2023 r. roboty obejmą swym zakresem również główny ciągu ul. Morcinka. Drogowcy przystąpią do frezowania nawierzchni, a następnie do korytowania na odcinku od wjazdu do garaży w kierunku ul. Kocmyrzowskiej (ok. 190 mb ). Podczas prac połówkowe zawężenie ulicy – w dzień ruch sterowny ręcznie przez uprawnionego pracownika, nocami za pomocą sygnalizacji świetlnej. Etap ten potrwa ok. 2,5 miesiąca. W związku z pracami (zamknięcie pętli Zesławice) wprowadzone również zostały zmiany w funkcjonowaniu komunikacji autobusowej. Informacje o zmianach dostępne są na stronie Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie. Pozostałe roboty Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad buduje fragment S7. Zmiany w organizacji ruchu dostępne na dedykowanej stronie.

Dzielnica XVIII – Nowa Huta Prace ZDMK 24.07.2023 r. w rejonie budynków nr 4-5 na os. Spółdzielczym rozpoczęły się prace polegające na remoncie drogi wewnętrznej. Zakres prac obejmuje: wymianę krawężników, remont jezdni oraz lokalnie chodników. W pierwszej kolejności realizowane są prace brukarskie (utrudniony dojazd do siedziby ADRREM oraz do przedszkola nr 105). Planowany termin zakończenia zadania to połowa sierpnia br. Od 31.08.2023 r. na os. Na Skarpie trwa remont chodnika zlokalizowanego w rejonie budynku nr 34. Podczas prac zmiany dla mieszkańców – zawężenie drogi wewnętrznej. Zakończenie robót przewidziane jest na koniec września br. Pozostałe roboty Na ul. Brzeskiej, na odcinku od ul. Igołomskiej do ul. Wiązowej, Wodociągi Miasta Krakowa realizują prace związane z wykonaniem sieci kanalizacji sanitarnej. W dniach, 09-13.10.2023 r. obowiązywać będzie połówkowe zawężenie jezdni (ręczne kierowanie ruchem), ruch pieszych drugą stroną ulicy.

