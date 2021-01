Wojna plakatowa w Krakowie. Nagły zwrot w sprawie charakterystycznej grafiki [ZDJĘCIA]

Jednakże wiele z plakatów zostało zniszczonych. Dopisane zostały hasła „dzieci z miłości, nie z przymusu”, „wybór nie wyrok”, „wybór nie przymus”, „urodzę bo chcę”. To podobne hasła do tych, które na swoich transparentach w czasie organizowanych protestów ma Strajk Kobiet.

Co więcej, Strajk Kobiet informuje w sieci, że pozyskał prawo do grafiki, która była wykorzystywana w plakatach pro life:

"Skontaktowałyśmy się z Ekateriną Glazkovą (rosyjska graficzka - red.) i uzyskałyśmy licencję na wykorzystanie jej grafiki w naszej walce. Sama autorka życzy nam powodzenia i zapewnia, że jest z nami. Teraz każda i każdy z was może wydrukować i dystrybuować plakaty, niech się poniesie!" - pisze Strajk Kobiet na swoim Facebooku.

Niszczone plakaty są zupełnie inne niż te obrazujące samą aborcję, którymi również posługują się obrońcy życia. Ta kwestia trafi prawdopodobnie do sądu.