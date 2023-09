Wmurowano akt erekcyjny Krakowskiego Centrum Muzyki. Jest szansa na pierwszy koncert pod koniec 2025 roku

W czasie krótkiej uroczystości w Cichym Kąciku po raz pierwszy oficjalnie zabrzmiała muzyka. Na rozpoczęcie Capella Cracoviensis wykonała krótką sonatę w formie fanfary Heinricha Ignaza Franza von Bibera, austriackiego kompozytora i skrzypka z okresu baroku, a Sinfonietta Cracovia – na zakończenie „Orawę” Wojciecha Kilara, w pełnym, podstawowym składzie 20 muzyków. – To tylko zapowiedź muzycznych wzruszeń, jakie czekają nas już niebawem w tym miejscu. Jeszcze zanim zakończy się budowa – zapewniają muzycy.

– Bardzo czekamy na to miejsce – mówi Jan Tomasz Adamus, dyrektor Capelli Cracoviensis. – Powiedziałbym, że w Krakowie są dwa obiekty: Teatr Słowackiego i Krakowskie Centrum Muzyki, które właśnie powstaje i które zostanie prawdopodobnie uruchomione w sezonie artystycznym 2025/26. Wtedy ruszymy z wielkim muzycznym natarciem. Natomiast mniejsze wydarzenia muzyczne już zaczęły tu funkcjonować. Nie mogliśmy wytrzymać, więc zaczęliśmy się już tu pojawiać i trochę jakby z boku pokazywać instrumenty – przyznaje.

Stąd pomysł na serię koncertów czy też wydarzeń muzycznych „na budowie”, które będą organizowane w przyszłym roku albo na parkingu KCM, albo na Błoniach.

Krakowskie Centrum Muzyki, które powstaje na 3-hektarowej działce przy ul. Piastowskiej to zatopiona w zieleni sala koncertowa z przeszklonym foyer z widokiem na Wawel i Stare Miasto, z widownią na 1000 miejsc, wyposażoną w scenę dla 120 muzyków i balkon mogący pomieścić 80-osobowy chór, aula na 300 osób, wielofunkcyjne sale prób, garderoby, biura miejskich orkiestr oraz przestrzeń kreatywna z miejscem na edukację muzyczną. Dwa podstawowe materiały, które będą tam przede wszystkim widoczne, to kamień i drewno. Jak podkreślają autorzy projektu, to specyficzne materiały, właściwe dla dobrej akustyki.