Włoski mercato w Krakowie! Nie tylko pecorino i prosciutto crudo, ale także oliwki i złocista oliwa. Delikatesy na wielkanocny stół? Marek Długopolski

Rozpływające się w ustach prosciutto crudo, a może delikatne salami lub nacierane ostra papryką capocollo? Pikantny z lekko owocową nutą parmezan czy raczej korzenny smak dojrzałego caciocavallo? Do tego doskonałe oliwki, tradycyjne suszone pomidory, a także złocista oliwa i pasta. Aby uraczyć się niezwykłymi delikatesami z południa Europy nie trzeba już jechać do Italii, a wystarczy zajrzeć – od 6 do 16 kwietnia - na włoski mercato przed Galerią Krakowską.