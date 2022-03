Wisła Kraków zwraca pieniądze po blamażu. Decyzją kibiców trafią do Ukraińców Bartosz Karcz

Wisła Kraków we wtorek skompromitowała się w Pucharze Polski, gdy przegrała 3:5 po rzutach karnych z Olimpią Grudziądz. Na dalekim wyjeździe wspierało zespół z ul. Reymonta ok. 250 widzów, którzy nie mogli być w najmniejszym stopniu zadowoleni z tego, co zobaczyli. Klub w takiej sytuacji zdecydował o wypłacie rekompensat dla fanów, ale nie trafią one do ich kieszeni.