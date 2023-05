Wisła Kraków. Wnioski po meczu „Białej Gwiazdy” w Bielsku-Białej Bartosz Karcz

Wisła Kraków wygrała 3:0 z Podbeskidziem w Bielsku-Białej i pozostaje w grze o awans do ekstraklasy. Bezpośredni - dodajmy. Krakowianie wygrali niesłychanie ważny mecz i pokazali, że nie poddają się, że będą do końca walczyć o to, żeby zająć jedno z dwóch pierwszych miejsce. Prezentujemy wnioski po wyjazdowym meczu „Białej Gwiazdy” z „Góralami”.