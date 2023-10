Wisła Kraków. W starciu rezerw remis „Białej Gwiazdy” z Bruk-Betem Termalicą II Nieciecza Bartosz Karcz

Bartek Ziółkowski/wislakrakow.com

To dopiero drugi remis rezerw Wisły Kraków w tym sezonie IV ligi. „Biała Gwiazda” w sobotę podzieliła się punktami z Bruk-Betem Termalicą II Nieciecza. Lider tabeli prowadził do przerwy 1:0, goście wyrównali zaraz po niej i taki wynik utrzymał się do końca.