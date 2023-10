Wisła Kraków w Arłamowie, czyli nie samym treningiem piłkarz żyje

Przypomnijmy, że Wisła nie wyjechała na zgrupowanie w okresie letnim, gdy przygotowywała się do sezonu. Był taki plan, ale problemy w boiskiem w ośrodku, do którego mieli jechać krakowianie, sprawiły, że ostatecznie całe przygotowania odbyły się w ośrodku treningowym „Białej Gwiazdy” w Myślenicach. Już wtedy jednak trener Radosław Sobolewski zapowiadał, że będzie chciał wykorzystać jedną z przerw na mecze reprezentacji, żeby jednak zorganizować krótki obóz. Praca w grupie, gdy jest się ze sobą 24 godziny na dobę to czasami coś innego i potrzebnego drużynie, by później lepiej funkcjonować na boisku.

Takie zgrupowanie to okazja nie tylko do treningów, ale również integracji. Trenerzy wybierają różne formy takiej zabawy. Organizują karaoke, zabierają zespół na gokarty czy paintball. I w Wiśle poszli trochę podobną drogą, ponieważ w środę zespół prócz treningu miał też inne atrakcje. Ekipa Wisły została podzielona na dwie grupy i mogła rywalizować w dwóch sporach. Strzelectwie, łucznictwie i mini golfie. Jak można się domyślać, zabawy przy tym wszystkim było dużo, a zawodnicy jak to sportowcy, próbowali pokonać rywali, wykazując się talentami również w tej zabawie.